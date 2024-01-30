В Центробанке выступили за адресность льготной ипотеки

Набиуллина: за льготную ипотеку платят непричастные налогоплательщики

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина выступила за адресность льготной ипотеки. Она подчеркнула, что за массовые льготные ипотеки платят налогоплательщики, которые, по факту, не пользуются данными программами.

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По её мнению, ипотека должна стать адресной. Вдобавок, она должна решать те задачи, которые нельзя решить рыночными методами.

В качестве примера Набиуллина назвала семейную, дальневосточную и сельскую ипотеки. Как указала глава российского регулятора, это способствует охлаждению рынка недвижимости и отчасти — замедлению роста цен.

Также, делая прогноз динамики на рынке недвижимости, Набиуллина заявила, что представители регулятора ожидают "существенного торможения темпов роста цен в целом по стране".