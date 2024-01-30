Мать блогера Елена Блиновской может быть принудительно лишена жилья

Мать Блиновской может лишиться жилья после ареста дочери

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мать блогера Елены Блиновской может быть принудительно лишена нынешней недвижимости в рамках уголовного расследования дела её дочери. Как указал в разговоре с Teleprogramma. pro адвокат Юрий Шель, в скором времени родительницу звезды интернет-марафонов может ожидать ухудшение жилищных условий.

Фото: vk.com by Елена Блиновская is licensed under Фото взято из доступных источников

По словам Шеля, ту квартиру, которая есть у женщины сейчас, могут заменить даже на комнату в коммунальной квартире. Таким образом, разница будет взята в счёт долга блогера.

"Принудительно могут продать квартиру и разницу в деньгах забрать в счёт долга, при этом, предоставят жилье гораздо меньшей площади в том же городе и районе. Это практикуется", — указал юрист.

Напомним, что Блиновская была задержана 27 апреля сотрудниками ФСБ при попытке покинуть РФ. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей, а также отмывании средств в особо крупном размере.