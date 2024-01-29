Названы районы Петербурга, в которых больше всего подорожала аренда

Средние арендные ставки в Санкт-Петербурге за последний год увеличились более чем на 40%, возрастая с 34 до 48 тыс. рублей в месяц.
Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, трехкомнатные квартиры подорожали на рекордные 70%, приближая месячный платеж к 95 тыс. рублей. Студии подорожали на 32%. Наибольший рост цен произошел на Петроградской стороне, где ставки увеличились на 97%, достигнув 146 тыс. рублей в месяц.
Центральный район оказался на втором месте по дороговизне, увеличившись на 52%. Адмиралтейский район занял третье место, с ростом ставок на 28%. В Ленобласти арендные ставки также выросли в среднем на 14%, с Ломоносовским районом, где рост достиг 40%, выделяющимся на фоне других.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.