Названы районы Петербурга, в которых больше всего подорожала аренда

Рост арендных ставок в Санкт-Петербурге: где жилье подорожало на 70% за год

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средние арендные ставки в Санкт-Петербурге за последний год увеличились более чем на 40%, возрастая с 34 до 48 тыс. рублей в месяц.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, трехкомнатные квартиры подорожали на рекордные 70%, приближая месячный платеж к 95 тыс. рублей. Студии подорожали на 32%. Наибольший рост цен произошел на Петроградской стороне, где ставки увеличились на 97%, достигнув 146 тыс. рублей в месяц.

Центральный район оказался на втором месте по дороговизне, увеличившись на 52%. Адмиралтейский район занял третье место, с ростом ставок на 28%. В Ленобласти арендные ставки также выросли в среднем на 14%, с Ломоносовским районом, где рост достиг 40%, выделяющимся на фоне других.