На покупку однокомнатной квартиры в России потребуется от 73 до 164 зарплат

Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики подсчитали, сколько зарплат потребуется россиянам, чтобы купить однокомнатную квартиру. Для этого нужно от 73 до 164 полных зарплат. Причём, в Челябинске на покупку однокомнатной квартиры может уйти только 73 выплаты. Таким данными поделились специалисты "Тинькофф Журнала".

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Так, для исследования аналитики сопоставили медианную зарплату по крупным городам России со стоимостью типовой "однушки" площадью 30-40 квадратных метров. В декабре 2023 года средняя зарплата по стране составляла 50 тысяч рублей, а стоимость квартиры — 4,3 млн.

Самая недоступная "однушка" оказалась в Москве — там недвижимость была дороже почти в четыре раза, чем в других крупных городах. На неё, как указали эксперты, уйдёт оплата 14 лет непрерывной работы. В то же время, на квартиру в Казани уйдёт 126 зарплат, то есть, более 10 лет труда.

Проще всего накопить на "однушку", выяснили исследователи, — в Челябинске, Самаре и Воронеже. Там однокомнатная квартира стоит 73-77 зарплат — это примерно шесть лет работы.