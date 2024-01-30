На покупку однокомнатной квартиры в России потребуется от 73 до 164 зарплат

Аналитики подсчитали, сколько зарплат потребуется россиянам, чтобы купить однокомнатную квартиру. Для этого нужно от 73 до 164 полных зарплат. Причём, в Челябинске на покупку однокомнатной квартиры может уйти только 73 выплаты. Таким данными поделились специалисты "Тинькофф Журнала".
Так, для исследования аналитики сопоставили медианную зарплату по крупным городам России со стоимостью типовой "однушки" площадью 30-40 квадратных метров. В декабре 2023 года средняя зарплата по стране составляла 50 тысяч рублей, а стоимость квартиры — 4,3 млн.
Самая недоступная "однушка" оказалась в Москве — там недвижимость была дороже почти в четыре раза, чем в других крупных городах. На неё, как указали эксперты, уйдёт оплата 14 лет непрерывной работы. В то же время, на квартиру в Казани уйдёт 126 зарплат, то есть, более 10 лет труда.
Проще всего накопить на "однушку", выяснили исследователи, — в Челябинске, Самаре и Воронеже. Там однокомнатная квартира стоит 73-77 зарплат — это примерно шесть лет работы.
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