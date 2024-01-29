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Бумаги на изготовку: что делать при проблемах с документами на жилье

Названы решения проблем с документами на жильё

2:07
Недвижимость

Специалисты рассказали, чем грозят проблемы с документами на жильё.

Названы решения проблем с документами на жильё
Фото: API ЕГРН

Как пишет "РИА Недвижимость", иногда при ревизии документов на недвижимость оказывается, что часть из них просто утеряна.

Тем не менее, обращают внимание юристы, в этом случае не стоит переживать, ведь доказательством права собственности на квартиру или дом может служить запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, заказать новую выписку можно в любой момент в Росреестре. Для этого нужно только оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей

При этом, предупреждают специалисты, в случае, если вы потеряли правоустанавливающие документы, то есть серьёзный риск, ведь бумаги могут попасть в руки мошенников. В этом случае они могут незаконно составить доверенность, продав по ней квартиру.

Поэтому, если вы обнаружили потерю, следует подать заявление в Росреестр как можно скорее — о запрете на проведение любых операций с недвижимостью без личного участия собственника.

Также, рекомендуют специалисты, чтобы избежать проблем с хранением документов, будет лучше перевести их в цифровой вид с сохранением юридической силы. В этом случае не возникнет проблем с восстановлением в случае потери. Есть в этом плане и исключения, ведь по закону нельзя оцифровывать те документы, которые удостоверяют личность, и сделки, совершённые в простой письменной форме. Но зато всегда можно оцифровать выписки из ЕГРН или другие документы, выданные Росреестром. Сделать это можно у любого нотариуса страны.

Также специалисты рынка недвижимости рассказали, что делать с загородной недвижимостью, на которую всё ещё не оформлены соответствующие документы. По словам экспертов, сделать это стоит, ведь всегда есть риск, что такое строение выявят, признав, в итоге, самовольным. После этого его заставят снести.

Также в сложную ситуацию может попасть владелец незарегистрированного дома или земли — в особенности, если его владения захотят изъять для государственных или муниципальных нужд.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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