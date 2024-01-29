Специалисты признали подорожание новостроек из-за новых правил льготной ипотеки

Экономист Корень признал подорожание новостроек

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Экономист Андрей Корень предупредил, что из-за изменения условий получения льготной ипотеки для квартир в новостройках возможно удорожание недвижимости. Дело в том, что сегодня правительство РФ предоставляет льготные кредиты только для покупки жилья у застройщика-партнёра банка. При этом субсидирование ипотеки со стороны кредитных организаций снижено.

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По мнению Кореня, данная мера будет полезна обществу, ведь благодаря ей вероятность перекредитования будет снижена. Тем не менее, для застройщиков это будет невыгодно, так что самый очевидный вариант в данном случае — это снижение ключевой ставки.

Как считает аналитик, в дальнейшем первоначальный взнос по кредитам будет увеличен, а застройщикам, которые не заключили партнёрские соглашения с банками, придётся снижать цены на недвижимость.