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Посыпьте матрас содой, и вы удивитесь результату

Раскрыт очень простой и дешёвый способ чистки матраса

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Недвижимость

Сода — удивительно простой и очень дешёвый способ чистки матраса. Рекомендациями рачительным хозяйкам делятся "БелНовости" в понедельник.

Раскрыт очень простой и дешёвый способ чистки матраса
Фото: Дзен

"Рецепт прост и безопасен для здоровья", — утверждает издание.

Плюсы соды, используемой в качестве чистящего средства, таковы: насыпанная на матрас, она дезинфицирует его, впитывает посторонние запахи, удаляет пыль и грязь.

В методике применения лайфхака тоже ничего сложного нет. Насыпьте соду на сухой матрас (в сильно загрязнённых местах можно побольше) и оставьте на несколько часов. Затем соберите её пылесосом.

Между прочим, чистый матрас важен не только с эстетической точки зрения. Врачи предупреждают, что пренебрегать регулярной сменой постельного белья и чисткой матраса опасно для здоровья.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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