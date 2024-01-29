Санкт-Петербург оказался на первом месте по снижению цен на новостройки

В январе 2024 года Санкт-Петербург занял первое место по снижению цен на новостройки. Отмечается, что квадратный метр подорожал в новостройках в 62 российских городах. Однако Северная столица вошла в список территорий, где недвижимость, напротив, подешевела.
Известно, что сильнее всего цены выросли в Череповце и Уфе. Там стоимость квадратного метра выросла на 7,7 и 7,1% соответственно. Вдобавок, специалисты обратили внимание на подорожание новостроек в Махачкале, Набережных Челнах, Саранске, Симферополе, Барнауле, Перми, Москве, Симферополе, Оренбурге и Улан-Удэ.
При этом, прогнозируют эксперты, тренд на падение цен может продолжиться в феврале и марте текущего года. Причину этого связывают с сокращениеи банками круга аффилированных застройщиков.
Напомним, что за 2023 год цены на новостройки выросли на 18,2% — почти до 130 тысяч рублей за квадратный метр.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.