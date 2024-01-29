Цены на новостройки в 2023 году выросли на 18,2%

Новостройки в российских городах подорожали на 18,2% за 2023 г

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новостройки в городах России за 2023 год подорожали на 18,2% — почти до 130 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом информирует ТАСС.

Фото: Pixabay

Причём, самый динамичный рост был зафиксирован в Барнауле, Махачкале, Саранске, Симферополе, Череповце, Уфе, Набережных Челнах, Улан-Удэ, Оренбурге и Перми.

В то же время, дешевле стала недвижимость в Санкт-Петербурге, Чите, Севастополе, Сургуте, Иркутске и Мурманске. И хотя в январе новостройки всё еще показывают рост, специалисты предполагают, что, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже началось снижение.

Помимо этого, подчёркивают аналитики, квадратный метр в российских новостройках в январе вырос в 62 городах из 70 исследованных. Снижение цен, при этом, наблюдалось в семи, а оставалось неизменным — в одном городе.