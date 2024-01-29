Сколько лет нужно, чтобы накопить на свою квартиру: статистика по городам

Более 7 лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на жильё

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 7 лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на квартиру в своём городе-миллионнике, подсчитал "Тинькофф Журнал" в понедельник.

Фото: Pixabay

Издание проанализировало цены квартир в объявлениях на "Авито" и зарплаты, предлагаемые работодателями на HH.ru. Для расчёта предположили, что в типичной семье из двух человек доход одного пойдёт на приобретение жилья, другого — на повседневные траты.

Выяснилось, что за четыре года недвижимость подорожала в новостройках вдвое, а в готовом жилье — на 70%. Особенно стоимость подстегнула программа льготной ипотеки. Оплата труда росла куда медленнее — примерно на 50% за тот же период. То есть квартиры стали менее доступными.

В декабре 2023 года в крупных городах РФ медианная зарплата достигла 50 тысяч рублей, а медианная цена однокомнатной квартиры — 4,3 миллиона рублей.

Выходит, что на улушение жилищных условий среднестатистическому россиянину придётся потратить 86 своих зарплат, то есть копить более семи лет.

Москва: 164 месячные зарплаты или почти 14 лет откладывания.

Казань: 126 зарплат — больше 10 лет накопления.

Челябинск: 73 зарплаты — шесть лет непосильного труда.

Москва в этом рейтинге никаких вопросов не вызывает, а что касается Казани, квартиры там почти такие же неприступные, как в Санкт-Петербурге.