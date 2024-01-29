В РФ будут штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Россиян стали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета. Уточняется, что, если граждане РФ имеют за рубежом недвижимость и получают за аренду плату на иностранные счета, то они получают штраф от Федеральной налоговой службы.
Каа указывается в соответствующем документе, российский резидент — владелец шести коммерческих помещений в Германии — подписал договоры аренды с местными компаниями и получал от них платежи на иностранный валютный счет. В налоговой же службе подобную деятельность сочли предпринимательской, так как она систематически приносила ему прибыль.
При этом, из-за того, что соответствующие платежи не поступали в отечественный банк, валютные операции были признаны незаконными. По итогу россиянина обязали выплатить штраф в размере 30% от суммы всех проводимых операций.
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