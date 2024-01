В РФ будут штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Россиян стали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета. Уточняется, что, если граждане РФ имеют за рубежом недвижимость и получают за аренду плату на иностранные счета, то они получают штраф от Федеральной налоговой службы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International