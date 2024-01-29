В РФ будут штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Россиян стали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета. Уточняется, что, если граждане РФ имеют за рубежом недвижимость и получают за аренду плату на иностранные счета, то они получают штраф от Федеральной налоговой службы.

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Каа указывается в соответствующем документе, российский резидент — владелец шести коммерческих помещений в Германии — подписал договоры аренды с местными компаниями и получал от них платежи на иностранный валютный счет. В налоговой же службе подобную деятельность сочли предпринимательской, так как она систематически приносила ему прибыль.

При этом, из-за того, что соответствующие платежи не поступали в отечественный банк, валютные операции были признаны незаконными. По итогу россиянина обязали выплатить штраф в размере 30% от суммы всех проводимых операций.