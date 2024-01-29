Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из картофеля со щавелем и лососем: пикантный кисло-сладкий вкус
Слышали о земляной груше, которую можно вырастить?
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал конфликт между Украиной и Россией из СИЗО
В Театре на Трубной покажут спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"
Во Флориде аллигатор съел 85-летнюю пенсионерку, проживавшую в коммуне для престарелых
Эндокринолог Вавилова сказала, что чувство голода в холодное время года можно "сбить" фруктами и овощами
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
В РФ будут штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета

Недвижимость

Россиян стали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета. Уточняется, что, если граждане РФ имеют за рубежом недвижимость и получают за аренду плату на иностранные счета, то они получают штраф от Федеральной налоговой службы.

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на иносчета
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Каа указывается в соответствующем документе, российский резидент — владелец шести коммерческих помещений в Германии — подписал договоры аренды с местными компаниями и получал от них платежи на иностранный валютный счет. В налоговой же службе подобную деятельность сочли предпринимательской, так как она систематически приносила ему прибыль.

При этом, из-за того, что соответствующие платежи не поступали в отечественный банк, валютные операции были признаны незаконными. По итогу россиянина обязали выплатить штраф в размере 30% от суммы всех проводимых операций.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах Дмитрий Плотников Только ядерный удар по Ирану отрезвит его в прокси-войне с США. Выбор - за Байденом Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Невкусные и горькие кабачки вырастают у неопытных дачников, если они не придерживаются этих правил
Греческий политик Велопулос: возможная отправка снарядов Украине является изменой
Коты и кошки: как различия в поведении влияют на выбор пола при заведении домашнего питомца
Министр иностранных дел Польши возмутился тем, что Освенцим назвали польским концлагерем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников