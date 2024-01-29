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Подмосковье вышло в лидеры по выдаче льготных ипотек: узнайте, как получить

Более 28 тысяч семейных ипотек выдано в Подмосковье

1:32
Недвижимость

В прошлом году в Подмосковье оформлено более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе "семейная ипотека", сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Более 28 тысяч семейных ипотек выдано в Подмосковье
Фото: Shutterstock / Fotodom by Elizaveta Galitckaia

Таким образом, аккурат к Году семьи Московская область вышла на второе место в России по выполнению этой программы.

"Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их было оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей", — уточнил Брынцалов.

Программа действует до 1 июля 2024 года, хотя Владимир Путин высказывался за её продление. Семьи с ребёнком-инвалидом, родившимся до 31 декабря 2023 года, могут получить льготную ипотеку до 31 декабря 2027 года.

Условия:

  1. ставка — до 6% годовых;
  2. максимальная сумма кредита в Московской области — 12 миллионов рублей;
  3. первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Кредит выдают:

  • покупку квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме;
  • покупку частного дома от застройщика;
  • строительство частного дома на имеющемся или приобретаемом в ипотеку участке.

"Эта программа является важным инструментом социальной политики. Молодым семьям нужен дом, где они смогут в комфорте растить своих детей, ипотека с господдержкой помогает осуществить мечту о собственном жилье", — прокомментировал глава областного парламента.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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