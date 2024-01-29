Подмосковье вышло в лидеры по выдаче льготных ипотек: узнайте, как получить

Более 28 тысяч семейных ипотек выдано в Подмосковье

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом году в Подмосковье оформлено более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе "семейная ипотека", сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: Shutterstock / Fotodom by Elizaveta Galitckaia

Таким образом, аккурат к Году семьи Московская область вышла на второе место в России по выполнению этой программы.

"Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их было оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей", — уточнил Брынцалов.

Программа действует до 1 июля 2024 года, хотя Владимир Путин высказывался за её продление. Семьи с ребёнком-инвалидом, родившимся до 31 декабря 2023 года, могут получить льготную ипотеку до 31 декабря 2027 года.

Условия:

ставка — до 6% годовых; максимальная сумма кредита в Московской области — 12 миллионов рублей; первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Кредит выдают:

покупку квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме;

покупку частного дома от застройщика;

строительство частного дома на имеющемся или приобретаемом в ипотеку участке.

"Эта программа является важным инструментом социальной политики. Молодым семьям нужен дом, где они смогут в комфорте растить своих детей, ипотека с господдержкой помогает осуществить мечту о собственном жилье", — прокомментировал глава областного парламента.