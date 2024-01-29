Подмосковье вышло в лидеры по выдаче льготных ипотек: узнайте, как получить

В прошлом году в Подмосковье оформлено более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе "семейная ипотека", сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Таким образом, аккурат к Году семьи Московская область вышла на второе место в России по выполнению этой программы.
"Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их было оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей", — уточнил Брынцалов.
Программа действует до 1 июля 2024 года, хотя Владимир Путин высказывался за её продление. Семьи с ребёнком-инвалидом, родившимся до 31 декабря 2023 года, могут получить льготную ипотеку до 31 декабря 2027 года.
"Эта программа является важным инструментом социальной политики. Молодым семьям нужен дом, где они смогут в комфорте растить своих детей, ипотека с господдержкой помогает осуществить мечту о собственном жилье", — прокомментировал глава областного парламента.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.