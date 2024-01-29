Сергей Коношин рассказал о потере дома в Финляндии

Актёр Сергей Коношин рассказал, как потерял дом в Финляндии

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Звезда российских сериалов Сергей Кошонин лишился своей недвижимости в Финляндии. О том, как это случилось, актёр рассказал в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Фото: Zelengarden.ru

По его словам, к сложившейся в настоящее время геополитической ситуации это печальное событие отношения не имеет. Так, однажды он купил дом и участок в Финляндии за 200 тысяч евро, и ему пришлось взять кредит на 25 лет под небольшой процент. Но после семи лет исправного внесения платежей начались проблемы: в банке потребовали закрыть кредит после пары пропусков платежей.

На тот момент такой суммы у Кошонина не оказалось. При этом никакие попытки уладить вопрос с банком также не дали результата.

Вдобавок, не удалось Коношину и продать свой финский дом, ведь потенциальные покупатели предлагали ему слишком маленькую цену. Как итог, банк забрал у него недвижимость в счёт уплаты кредита, и Коношин, решив больше не рисковать, купил дачу в России.