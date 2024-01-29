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Какие изменения ждут рынок недвижимости с 1 февраля

С 1 февраля начнется повышение цен на недвижимость

1:23
Недвижимость

Специалисты рынка недвижимости рассказали, что с 1 февраля 2024 года может начаться повышение цен на определённые квартиры экономкласса. Тем не менее, в других сегментах, напротив, ожидается снижение цен.

С 1 февраля начнется повышение цен на недвижимость
Фото: API ЕГРН

В частности, потенциальный спрос на новостройки может стать на 16% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, это связано с изменениями льготных ипотечных программ в худшую сторону.

Так, ещё в конце прошлого года Центробанк РФ взял курс на охлаждение рынка через повышение первоначального взноса и ограничение максимальной суммы кредита. По мнению директора направления "Новостройки” агентства "Инком-недвижимость” Валерия Кочеткова, в текущем году снижение спроса на рынке недвижимости может составить 35%. При этом покупательный спрос может вернуться, когда условия ипотечного кредитования смягчатся.

"Хочется надеяться, что это произойдёт во второй половине этого года, но, скорее всего, всё-таки в первой половине 2025-го. Что касается цен, на первичном рынке они складываются не только в зависимости от спроса, но и в значительной степени от себестоимости строительства, а она пока не снижается", — указал Кочетков.

Однако, на взгляд эксперта рынка недвижимости, в скором времени удешевление маловероятно.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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