Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Груши оказались терпкими, горькими и безкусными - почему? Советы, на что обратить внимание, - внутри
Эксперты рассказали, на чем нельзя экономить при обслуживании автомобиля
Нет, я стесняюсь: как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих
Уролог Кузнецов назвал курение и самолечение привычками, которые вредят почкам
Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо
Эксперт Дорофеев: не все китайские автомобильные бренды останутся на российском рынке
Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания
Помидоры с кулачище: чем полить будущий урожай, чтоб выглядеть героем в глазах соседей
Гастроэнтеролог Кашух назвала продукты, которые обязательно есть зимой: имбирь, бурый рис

Стресс накапливается уже в своей квартире: разберитесь с этими 5 вещами: будет вам душевное равновесие

1:56
Недвижимость

Раздражают вас привычные предметы, используемые практически каждый день? Это осознание может наступить внезапно, заставляя вас зацикливаться на этой мысли. Если предметы в вашей квартире начинают вызывать раздражение, возможно, пришло время их заменить или избавиться от всего, что мешает вашему психологическому комфорту.

Стресс накапливается уже в своей квартире: разберитесь с этими 5 вещами: будет вам душевное равновесие
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Определение и решение проблем:

Телевизор в фоновом режиме: Не рекомендуется держать телевизор включенным в фоновом режиме, так как это может оказывать раздражающее воздействие на подсознание. Проведите свободное время в тишине, чтобы позволить вашему организму восстанавливать силы. Если вы не можете отказаться от телевизора, выбирайте телеканалы, которые приносят положительные эмоции.

Громко работающий холодильник: Холодильник может стать серьезным источником раздражения в доме, особенно если он издаёт постоянный шум, мешая днем и даже ночью. Решение проблемы заключается в поиске способов уменьшения шума холодильника.

Яркие лампы: Опровергая утверждения о полезности слишком яркого света в доме, создайте расслабляющую атмосферу с использованием ламп с естественным или теплым светом. Помните, что атмосфера дома играет важную роль в вашем комфорте.

Переполненный шкаф: Избавьтесь от привычки запихивать в шкаф как можно больше одежды. Хаос в шкафах мешает находить нужные вещи в нужный момент. Проведите очистку, выбросив лишнюю одежду, которую вы храните "на всякий случай".

Обувь у двери: Хаотично разбросанная обувь у двери также может вызывать раздражение. Постоянное запинание о нее и разнос грязи по квартире могут быть предотвращены, если держать обувь в порядке. Разберитесь с хаосом и установите порядок с вашей обувью.

Обратите внимание на эти аспекты, чтобы ваш дом стал местом, где вам приятно находиться, а привычные вещи не вызывали негативных эмоций.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт
5 свежих марок для ухода за волосами: против потери, сухости и утраты блеска
5 свежих марок для ухода за волосами: против потери, сухости и утраты блеска
Последние материалы
Эксперты рассказали, на чем нельзя экономить при обслуживании автомобиля
Нет, я стесняюсь: как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих
Уролог Кузнецов назвал курение и самолечение привычками, которые вредят почкам
Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо
Эксперт Дорофеев: не все китайские автомобильные бренды останутся на российском рынке
Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания
Помидоры с кулачище: чем полить будущий урожай, чтоб выглядеть героем в глазах соседей
Гастроэнтеролог Кашух назвала продукты, которые обязательно есть зимой: имбирь, бурый рис
Четыре веские причины избавиться от автомобиля прямо сейчас
Что такое прессотерапия, и как она поможет справиться с ненавистными отеками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников