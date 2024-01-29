Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите укроп, чтобы всегда радовал своим ароматом
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пилоты упавшего в Афганистане бизнес-джета летели по поддельным документам
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия
Граждане РФ и Таджикистана в числе подозреваемых в атаке на церковь в Стамбуле
Ремонт в новом доме: что можно и что нельзя

Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире

Недвижимость » Ремонт

В жизни далеко не каждый готовят вложиться ремонт, да, к тому же, ещё думать, где "на стороне" жить всё это время. Поэтому некоторые выбирают не долгий, а временный ремонт. Специалисты рассказали, нужен ли временный ремонт и в чём его преимущества и недостатки.

Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире
Фото: Unsplash by Karl Solano

В первую очередь, отмечают эксперты, когда вы делаете ремонт — неважно, временный или долгий, следует не экономить на покупке хороших стеклопакетов, входной двери, электропроводке, трубах и радиаторах. Ведь если с чем-то из этих элементов что-то будет не так, он испортит вам жизнь задолго до того, как вы решитесь сменить временный ремонт на постоянный.

При этом, добавляют специалисты, можно сэкономить на оштукатуривании и выравнивании стен там, где плитка не укладывается; а также на цене отделки (брать бюджетные материалы).

В случае, если вы уже определились с планировкой и знаете, что при глобальном ремонте не будете кардинально менять границы комнат, можно заказывать мебель сразу, на постоянной основе. Тем не менее, учитывайте, что качественную мебель, которой вы планируете пользоваться после глобального ремонта, на время его всё равно придётся куда-то перевезти.

При этом временная мебель поможет сэкономить, и, когда вы решитесь на постоянный ремонт, её можно будет перепродать.

Помимо этого, продолжают эксперты, в ходе временного ремонта лучше оставить голые поверхности вообще без отделки. Например, можно использовать такой повод для экспериментов в стиле лофт.

Также перед тем, как укладывать любое новое покрытие, лучше всего вначале подготовить к этому пол по всем правилам. Так, если основание ровное, можно использовать наливные полы. В противном случае следует брать много материала. Но тогда этот приём перестанет быть быстрым и бюджетным.

Если в ремонте нуждается ваш потолок, но бюджет строгий, то, по мнению специалистов, лучше всего будет выбрать натяжное покрытие. В том числе, это касается и тех квартир, в которых стены порядке.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Чем оттереть клей-момент с рук
Чем оттереть клей-момент с рук
Последние материалы
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире
Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия
Граждане РФ и Таджикистана в числе подозреваемых в атаке на церковь в Стамбуле
Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами
На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"
"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников