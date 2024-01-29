Ремонт в новом доме: что можно и что нельзя

Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире

В жизни далеко не каждый готовят вложиться ремонт, да, к тому же, ещё думать, где "на стороне" жить всё это время. Поэтому некоторые выбирают не долгий, а временный ремонт. Специалисты рассказали, нужен ли временный ремонт и в чём его преимущества и недостатки.

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В первую очередь, отмечают эксперты, когда вы делаете ремонт — неважно, временный или долгий, следует не экономить на покупке хороших стеклопакетов, входной двери, электропроводке, трубах и радиаторах. Ведь если с чем-то из этих элементов что-то будет не так, он испортит вам жизнь задолго до того, как вы решитесь сменить временный ремонт на постоянный.

При этом, добавляют специалисты, можно сэкономить на оштукатуривании и выравнивании стен там, где плитка не укладывается; а также на цене отделки (брать бюджетные материалы).

В случае, если вы уже определились с планировкой и знаете, что при глобальном ремонте не будете кардинально менять границы комнат, можно заказывать мебель сразу, на постоянной основе. Тем не менее, учитывайте, что качественную мебель, которой вы планируете пользоваться после глобального ремонта, на время его всё равно придётся куда-то перевезти.

При этом временная мебель поможет сэкономить, и, когда вы решитесь на постоянный ремонт, её можно будет перепродать.

Помимо этого, продолжают эксперты, в ходе временного ремонта лучше оставить голые поверхности вообще без отделки. Например, можно использовать такой повод для экспериментов в стиле лофт.

Также перед тем, как укладывать любое новое покрытие, лучше всего вначале подготовить к этому пол по всем правилам. Так, если основание ровное, можно использовать наливные полы. В противном случае следует брать много материала. Но тогда этот приём перестанет быть быстрым и бюджетным.

Если в ремонте нуждается ваш потолок, но бюджет строгий, то, по мнению специалистов, лучше всего будет выбрать натяжное покрытие. В том числе, это касается и тех квартир, в которых стены порядке.