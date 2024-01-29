Какая раковина лучше для ванной

Названы советы, как выбрать раковину для ванной

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Раковина в ванной комнате обязана не только выполнять свои функции, но и удачно гармонировать со всем интерьером. В связи с этим специалисты поделились советами, как выбрать раковину для ванной.

Фото: commons.wikimedia. org by Marlith is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В первую очередь, определитесь с конструкцией раковины. Их можно квалифицировать по типам крепления:

Накладные

Такие раковины представляют собой чаши с высоким смесителем. Он эффектно смотрятся, однако непрактичны из-за маленьких размеров.

Встроенные

Встроенные раковины более практичные. К тому же, они имеют абсолютно разный дизайн.

Подвесная

Такая раковина устанавливается на стену при помощи кронштейнов. Монтировать её нужно на капитальную стену — так будет надёжнее. При этом подводку и слив придётся прятать подводку и слив в стену, чтобы ванная выглядела эстетично.

Напольная

Напольные раковины появились не так давно, так что пока они не пользуются большой популярностью и дорого стоят. Однако такие агрегаты достаточно устойчивые, к тому же, симпатично смотрятся в ванных комнатах.

Кроме того, выбирая умывальник, учитывайте материал. Например, обычные фаянсовые раковины стоят недорого, но не отличаются надёжностью. Зато фарфоровые более надёжные. Также красиво смотрится стекло, хотя оно и требует сложного ежедневного ухода.

Прочностью и долговечностью отличаются раковины из нержавейки. Тем не менее, умывальники из такого материала легко царапаются, и на них быстро образуются разводы.

Если вы решите рассмотреть более дорогие варианты — таковыми являются раковины из камня. Умывальники из натурального камня (мрамора, гранита или оникса), довольно износостойки и устойчивы к воздействию химических средств. Тем не менее, в них могут быстро проникнуть грязь и микробы.

Рукомойники из искусственного камня ничем не уступают натуральному конкуренту, но являются более лёгкими по весу и тёплыми.

А вот деревянные раковины, которые тоже по высокой цене, популярности пока не сыскали. Ведь считается, что дерево и вода — вещи несовместимые. Но на самом деле при изготовлении таких раковин дерево обрабатывают антисептиком, покрывают лаком или полимерной смолой, нанося защитное покрытие.