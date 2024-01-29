Какая раковина лучше для ванной

Раковина в ванной комнате обязана не только выполнять свои функции, но и удачно гармонировать со всем интерьером. В связи с этим специалисты поделились советами, как выбрать раковину для ванной.
В первую очередь, определитесь с конструкцией раковины. Их можно квалифицировать по типам крепления:
Накладные
Такие раковины представляют собой чаши с высоким смесителем. Он эффектно смотрятся, однако непрактичны из-за маленьких размеров.
Встроенные
Встроенные раковины более практичные. К тому же, они имеют абсолютно разный дизайн.
Подвесная
Такая раковина устанавливается на стену при помощи кронштейнов. Монтировать её нужно на капитальную стену — так будет надёжнее. При этом подводку и слив придётся прятать подводку и слив в стену, чтобы ванная выглядела эстетично.
Напольная
Напольные раковины появились не так давно, так что пока они не пользуются большой популярностью и дорого стоят. Однако такие агрегаты достаточно устойчивые, к тому же, симпатично смотрятся в ванных комнатах.
Кроме того, выбирая умывальник, учитывайте материал. Например, обычные фаянсовые раковины стоят недорого, но не отличаются надёжностью. Зато фарфоровые более надёжные. Также красиво смотрится стекло, хотя оно и требует сложного ежедневного ухода.
Прочностью и долговечностью отличаются раковины из нержавейки. Тем не менее, умывальники из такого материала легко царапаются, и на них быстро образуются разводы.
Если вы решите рассмотреть более дорогие варианты — таковыми являются раковины из камня. Умывальники из натурального камня (мрамора, гранита или оникса), довольно износостойки и устойчивы к воздействию химических средств. Тем не менее, в них могут быстро проникнуть грязь и микробы.
Рукомойники из искусственного камня ничем не уступают натуральному конкуренту, но являются более лёгкими по весу и тёплыми.
А вот деревянные раковины, которые тоже по высокой цене, популярности пока не сыскали. Ведь считается, что дерево и вода — вещи несовместимые. Но на самом деле при изготовлении таких раковин дерево обрабатывают антисептиком, покрывают лаком или полимерной смолой, нанося защитное покрытие.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.