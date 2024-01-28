Конфорки кухонной плиты без жира и масла и налётов: причем здесь зубная щетка?

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ежедневное использование кухонной плиты подразумевает необходимость регулярного ухода, и опытные хозяйки знают простые и бюджетные методы очистки конфорок как газовых, так и электрических.

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Каждая конфорка состоит из трех основных частей: крышки горелки, рассекателя и основания. Сопло, через которое поступает газ, требует очистки редко, и его внешний вид не сильно влияет на эстетику плиты.

Процедуры проводятся только при остывшей плите. Сначала снимаются крышки, закрывающие отверстия, затем отсоединяется рассекатель, а сам рассекатель чистится тонкой иглой или спицей.

Для удаления жира и других загрязнений используется раствор, который готовится из жидкого мыла и горячей воды в пропорции 1:10. Каждую деталь конфорки протирают жесткой губкой, устраняя нагар. Газовые каналы могут быть очищены зубной щеткой. В конце процесса все элементы тщательно промываются и протираются тряпкой или салфеткой.

Для электрической плиты подходит другой подход. Перед началом очистки следует отключить ее от электросети, чтобы избежать поражения током. Электрические конфорки лучше очищаются специальными средствами, представленными в виде густой эмульсии или специального карандаша. Если конфорки в виде спирали, ободки снимаются перед очисткой и помещаются в чистящий раствор на 10-15 минут. Очищают не только конфорки, но и удаляют грязь, жир и нагар, скапливающиеся под ободками, поднимая спираль и устраняя загрязнения губкой.