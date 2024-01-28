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Где выгодно сдавать недвижимость в аренду

Тумин рассказал, где выгодно сдавать недвижимость в аренду

1:00
Недвижимость

Директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин считает, что сдавать недвижимость в аренду в туристических азиатских странах выгоднее в два раза, чем в европейских курортных зонах вроде Кипра, Греции и Испании.

Тумин рассказал, где выгодно сдавать недвижимость в аренду
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Он указал, что в Азии доходность может достигать 12-15% годовых. В то же время, в Европе она составляет лишь 4,5-7,5%.

Тем не менее, принимая подобное решение, обращает внимание аналитик, необходимо учитывать дополнительные риски. В частности, они могут быть связаны с особенностями законодательства и ограничениями для иностранных инвесторов.

Так, европейские направления имеют более консервативные показатели доходности. Как правило, они составляют 4,5-7,5% годовых. При этом, несмотря на данные ограничения, эти направления всё равно привлекают российских инвесторов.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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