После покупки квартиры можно вернуть сотни тысяч рублей

Брокер Чурилов: После покупки квартиры можно вернуть до 650 тысяч рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне могут вернуть до 650 тысяч рублей после покупки квартиры. По словам ипотечного брокера Максима Чурилова, речь в данном случае идёт о двух видах налоговых вычетов.

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В первую очередь, по словам Чурилова, это возможно сделать через имущественный налоговый вычет, который доступен тем, кто платит налоги с доходов и покупает недвижимость в России. В таком случае максимальный размер вычета может составить 260 тысяч рублей, но оформляется он единожды.

Вторы видом налогового вычета являются проценты по ипотеке. В таком случае россияне могут вернуть до 390 тысяч рублей из тех средств, которые были потрачены на выплату процентов кредитной организации по займу.

"То есть гражданин может в общей сложности вернуть себе с помощью налоговых вычетов сумму до 650 тысяч рублей. При этом, если квартира приобреталась в браке и собственность оформлена на обоих супругов, то они оба могут воспользоваться данными вычетами и получить сумму уже до 1,3 миллиона рублей", — уточнил Чурилов в беседе с порталом Lenta.ru.