Неопытные хозяйки не знают, при какой температуре какое белье можно стирать: рассказываем

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качественный и полноценный сон зависит не только от выбора кровати и матраса, но также от состояния постельного белья.

Фото: commons.wikimedia. org by Steven C. Price is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Наилучший отдых возможен лишь на мягком, приятно пахнущем белье, которое свободно от грязи и пыли. Необходимо не только периодически менять комплект постельного белья, но и проводить правильные процедуры его стирки.

Для сохранения яркости цветов белья на долгое время рекомендуется стирать его в специальных мешках, предназначенных для деликатных тканей. При стирке следует вывернуть комплект наизнанку, что поможет избежать линьки и уменьшит трение.

Белье из шелка, чтобы сохранить блеск, нужно прополоскать в прохладной воде с добавлением антистатических средств. Важную роль в стирке играет температура воды, которая оптимальна в зависимости от типа ткани.

Например, белое белье из бязи рекомендуется стирать при температуре не выше 60 градусов, а для цветного ограничиваться 45 градусами. Льняные ткани выдерживают кипячение, но предпочтительна температура не выше 60 °C. Бамбуковое белье лучше стирать при 40 градусах. Батист, аналогичный по свойствам бамбуку, требует более щадящего подхода и стирается при 30-35 °C.

Ткани, такие как шелк, более чувствительны к высоким температурам, и предельные значения стирки составляют 30-40 градусов. Для атласных изделий температурный порог выше — 40-60 °C, а для полиэстера — 30-40 градусов.