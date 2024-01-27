Никогда не храните деньги и драгоценности в этих 5 местах в квартире: грабители их точно обнаружат

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие предпочитают хранить свои денежные средства и ценности в домашних условиях, так как это предоставляет удобство.

Фото: commons.wikimedia. org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under public domain

Однако необходимо проявлять предусмотрительность, чтобы обеспечить защиту своего имущества от потенциальных грабителей.

Важно понимать, что угроза кражи может исходить не только от посторонних лиц, но иногда и от близких знакомых.

Где не следует хранить в квартире ценности:

Матрасы: Проверка матраса является общеизвестным методом, поэтому это не самое безопасное место для хранения крупных сумм наличных.

Полки для белья: Этот вариант также не является надежным, так как грабители обычно первыми проверяют эти места.

Книги: Прятать "заначку" в книгах стало общеизвестным, поэтому грабители часто направляются к полке с книгами в первую очередь.

Шкатулки и вазы: Хранение драгоценных украшений в красивых шкатулках или декоративных вазах может привлечь внимание грабителей.

Рамки для фотографий и альбомы: Использование рамок для фотографий или альбомов для прятания денег не является наилучшим вариантом, так как это также может быть обнаружено.

Обращение внимания на эти аспекты поможет предотвратить потерю ценностей и обеспечит более эффективную защиту личных владений.