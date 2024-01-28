Водостойкий ламинат: что это за материал, где можно класть и есть ли отличия от влагостойкого

Названы советы, как верно укладывать водостойкий ламинат

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Для напольного покрытия важна устойчивость к воздействию воды. Причём, особенно это важно, если речь идёт о кухне или санузле. Специалисты рассказали о водостойком ламинате, его разновидностях, технических характеристиках, а также плюсах и минусах.

Фото: openverse by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0

Водостойкие модели ламината собирают по точно такой же схеме, как и обычные. Тем не менее, различие всё же имеется. В качестве основы берут плиту из пластика, так что внешне такой ламинат почти не отличается от моделей с основой из ДВП.

Но зато водостойкий ламинат водоустойчивый, ведь его основу составляет древесно-волокнистая плита с особыми пропитками, спрессованная под высоким давлением. И хотя чувствительность к влаге у такого материала всё же сохраняется, она, при этом, намного меньше, нежели у обычной модели.

Основой любого замкового водостойкого ламината является поливинилхлорид. Различают три основных группы материала:

Кварцвинил (LVT-покрытие), когда плиту-основу изготавливают из поливинилхлорида, в который добавляют кварцевый песок, его может быть от 30 до 80%. Такой ламинат укладывают, как и обычный материал.

Винил (Rigid Vinyl)

Однослойное покрытие из утолщённого поливинилхлорида, по краям которого нарезаны замковые элементы. Но есть и модели без них.

Такой материал предназначен для клеевой укладки. Полотно это достаточно плотное и гибкое, а ещё хорошо поглощает шум. При нагреве материал немного расширяется.

SPC-ламинат

В основу такого ламината лёг карбонат кальция, содержание которого в нём — около 70%. Это придаёт материалу максимально стабильную геометрию, так что, по итогу, он почти не подвержен температурному расширению.

По словам экспертов, водостойкий ламинат отличается от влагостойкого тем, что влагостойкое покрытие изготавливается на основе плиты HDF, то есть, древесной плиты с восковой пропиткой. Они могут выдержать сильную влажность, но всё ещё немного чувствительны к воздействию воды. А водостойкое покрытие делается на ПВХ-основе и полностью нечувствительно к влаге. К тому же, оно очень прочное и износостойкое.

Лучше всего, рекомендуют специалисты, накладывать водостойкое покрытие в помещениях с повышенной влажностью, перепадами температуры и там, где возможен прямой контакт с жидкостью. То есть, подойдёт водостойкий ламинат для кухни, ванной, санузла, бани, т. п. И его также можно без опаски уложить в неотапливаемом зимой помещении.