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Как выбрать рулонные шторы

Названы советы по выбору рулонных штор

2:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Рулонные шторы вошли в моду ещё не так давно, однако довольно быстро завоевали популярность. По сравнению с жалюзи они смотрятся более выигрышно и без офисного пафоса. О том, как правильно выбрать рулонные шторы, рассказали специалисты.

Названы советы по выбору рулонных штор
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Отмечается, что, перед тем, как отправиться за покупкой или оформлять заказ на изготовление роллетов, изучите критерии выбора. Рулонные шторы бывают открытые или закрытые. Первый вариант более бюджетный, но может не вписаться в дизайн комнаты. Второй вариант подороже, зато основание таких штор скрыто кассетой, а по сторонам предусмотрены направляющие. Благодаря этому текстиль плотно прилегает к окну.

Также рольшторы отличаются по типу установки. Они могут крепиться на оконную створку, то есть, изделие прикрывает только стекло. Так, ручка окна оказывается в открытом доступе. Но при этом вряд ли получится распахнуть окно полностью в связи с валом, который прикреплён вверху.

Ещё один вариант крепления штор — на проём. Такие шторы представляют собой традиционную занавеску, которая полностью скрывает оконный проём. Особенно такой тип установки подойдёт для узких проёмов.

Также крепить шторы можно прямо в проём, то есть, внутри оконного проёма. Но такой вариант — не самый удачный из-за большого зазора.

К тому же, существует разные типы регулировки рольштор:

Цепочка

По мнению специалистов, это самый распространённый вариант, ведь он довольно прост в использовании, а ещё надёжен при аккуратной эксплуатации.

Пружинный держатель

Обеспечивает расположение изделия в любом положении. Шторы можно открывать сверху вниз или снизу вверх. Но учитывайте, что пружина может ослабевать со временем и перестать работать.

Автоматический привод

Самый удобный вариант. Расположение штор устанавливается при помощи пульта ДУ.

И конечно, перед покупкой рольштор необходимо определиться с их материалом: прозрачные или полупрозрачные, "день-ночь" (зебра), dimout или blackout.

Не забывайте, заключают эксперты, что для окон, которые располагаются на теневой стороне, лучше всего подойдут открытые конструкции из полупрозрачной ткани или материала "день-ночь". А вот если комната находится на солнечной стороне, тогда смело выбирайте полупрозрачное или прозрачное изделие с выразительным оттенком.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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