Что учитывают дизайнеры при планировании электрики

Названы советы, как правильно сделать разводку электропроводки в доме

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На этапе проектирования интерьера дизайнер тщательно прорабатывает каждый сантиметр в квартире. Это делается для того, чтобы пространство было спланировано не только красиво, но и рационально. В том числе, это касается и размещения в квартире электрики. О том, как правильно это сделать, рассказали специалисты.

Фото: Unsplash by Anthony Indraus

Отмечается, что проект разводки электрики предполагает планирование сценария освещения в квартире, то есть, размещение светильников в помещениях. План также предусматривает расположение выключателей и схему подключения различных электроприборов в доме.

Для начала укажите в плане разводки электрики указывают типы выключателей, которые будут у вас установлены — внешние или скрытые, клавишные, поворотные или сенсорные. После определённый выключатель привязывается к проёму.

Иногда в проекте предусматриваются дублирующие выключатели — то есть, те, которые находятся с разных сторон комнаты. Таким образом, можно контролировать световой сценарий из разных точек дома.

Следующим шагом следует распланировать расположение розеток и приборов в квартире. Например, если вы хотите, чтобы у вас на кухне был телевизор, обязательно укажите это в плане электрики.

При этом напрямую план разводки электрики в доме зависит от того, как будет расставлена мебель. Ведь розетки могут быть, в том числе, и напольными.

При этом, кроме реализации ваших представлений о комфорте в доме, при разработке плана электрики в квартире дизайнеру также нужно учесть технические нюансы. К ним относится, например, тот факт, что в санузле разрешено делать только скрытую электропроводку, а любые тройники и удлинители использовать запрещено. Поэтому, формируя план проводки, обязательно продумайте такие моменты.

На последнем этапе создания плана электрики проект интерьера визуализируют при помощи спецпрограмм. То есть, все макеты получаются объёмными, а значит, более наглядными.