Натрите кран в ванной губной помадой — скажете спасибо

Эксперты подсказали необычный лайфхак для блеска сантехники

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Защитить смеситель в ванной от загрязнений и известкового налёта поможет — вы не поверите! — гигиеническая губная помада, советуют "БелНовости" в четверг.

Фото: Freepik

Если вы натрёте ею только что отмытый кран, он надолго останется чистым и блестящим, обещает издание. Дело в том, что помада создаёт на поверхности тонкую невидимую и достаточно долговечную плёнку.

"Такое необычное свойство гигиенической помады объясняется наличием в её составе пчелиного воска или вазелина", — объясняется в заметке.

Через какое-то — впрочем, достаточно продолжительное — время процедуру придётся повторить. Но это в любом случае эффективнее, чем регулярно драить сантехнику химически агрессивными моющими средствами.

К слову, и от коррозии помада отлично защищает.

В ванной вообще большой простор для подобных лайфхаков из разряда "голь на выдумку хитра". К примеру, шторку для душа прекрасно отчищает уксусная или лимонная кислота.