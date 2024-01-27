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Натрите кран в ванной губной помадой — скажете спасибо

Эксперты подсказали необычный лайфхак для блеска сантехники

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Защитить смеситель в ванной от загрязнений и известкового налёта поможет — вы не поверите! — гигиеническая губная помада, советуют "БелНовости" в четверг.

Эксперты подсказали необычный лайфхак для блеска сантехники
Фото: Freepik

Если вы натрёте ею только что отмытый кран, он надолго останется чистым и блестящим, обещает издание. Дело в том, что помада создаёт на поверхности тонкую невидимую и достаточно долговечную плёнку.

"Такое необычное свойство гигиенической помады объясняется наличием в её составе пчелиного воска или вазелина", — объясняется в заметке.

Через какое-то — впрочем, достаточно продолжительное — время процедуру придётся повторить. Но это в любом случае эффективнее, чем регулярно драить сантехнику химически агрессивными моющими средствами.

К слову, и от коррозии помада отлично защищает.

В ванной вообще большой простор для подобных лайфхаков из разряда "голь на выдумку хитра". К примеру, шторку для душа прекрасно отчищает уксусная или лимонная кислота.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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