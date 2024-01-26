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Головную боль неопытным хозяйкам причиняют эти 5 предметов интерьера, а надо радикально избавляться от них

1:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Даже любители уборки не готовы посвящать все свое свободное время чистке квартиры. Тем не менее, существует возможность сэкономить время на уборке, при условии грамотного подхода к интерьеру. Этот подход позволит вашему дому всегда выглядеть идеально чистым, минимизируя усилия на уборку. Вот несколько секретов для достижения этой цели:

Головную боль неопытным хозяйкам причиняют эти 5 предметов интерьера, а надо радикально избавляться от них
Фото: Unsplash by Breather is licensed under public domain

Кухонная мойка: Вместо мойки из нержавеющей стали, требующей постоянного внимания и уборки от следов чая и кофе, можно выбрать каменную мойку. Такие мойки легко чистятся и не накапливают трудновыводимую грязь в стыках.

Мозаика на стенах: Откажитесь от мозаичных поверхностей на кухне в пользу плитки или скинали. Мозаика может выглядеть эффектно, но требует регулярной чистки между плитками от жира.

Обеденный стол из белого дерева: Белый стол в кухонном интерьере выглядит стильно, но усложняет процесс уборки из-за видимых следов от чашек и разводов. Эти дефекты трудно устранить без агрессивных химических средств, вредных для мебели.

Черный ковер: Черный ковер в доме с детьми и домашними животными может быть ошибкой. Темные ворсинки подчеркивают светлую пыль, шерсть и волосы, что приводит к необходимости более частой уборки.

Застекленная душевая кабина: Зачастую чистка застекленной душевой кабины является затратным и бесполезным мероприятием из-за постоянных разводов на стекле. Лучшим вариантом может быть выбор открытого душа или установка перегородок из алюминия еще на стадии ремонта.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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