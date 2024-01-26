В России могут перестать продавать "вторички"

Девелопер Щёкин: в РФ могут прекратить продажу квартир на вторичном рынке

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Девелопер Владимир Щёкин спрогнозировал возможные радикальные последствия для рынка жилой недвижимости резкого повышения Центробанком РФ ключевой ставки. По его мнению, в связи с этим может быть остановлена продажа жилья на вторичном рынке.

Фото: pxfuel.com

Дело в том, объясняет специалист, что ипотечное кредитование подобных объектов станет недоступным для большинства потенциальных покупателей. Если же сравнивать, то оформление ипотеки на "вторичку" выйдет в интервале от 15% до 20% годовых. Таким образом, для большинства россиян огромная переплата станет фактически непосильной задачей.

Как считает Щёкин, на смену покупкам жилья на вторичном рынке может прийти обмен с доплатой — когда владельцы старых квартир будут обменивать квартиры с добавлением небольшой суммы денег. Так, они смогут оформить кредит лишь на ту сумму, которая будет разницей в стоимости между старым объектом и новым.