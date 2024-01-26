Ни в коем случае не бросайте это в унитаз, если не хотите мучиться с засорами

Эксперт Росстандарта объяснил причины бесконечных засоров канализации

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Канализация в российских городах действительно стала хуже работать в последние годы, но не только по вине населения. Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, председатель технического комитета Росстандарта по качеству воды Георгий Самбурский объяснил телекомпании "Мир", что на самом деле творится с инженерными коммуникациями.

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Главная причина бесконечных засоров — снижение расхода воды.

"Если, допустим, в 90-е годы расход воды был 200-300 литров на человека, то сейчас, на примере Москвы, это уже 128 литров, в среднем по стране, наверное, 167 литров", — уточнил специалист.

А всё остальное — и естественные отходы жизнедеятельности, и то, что туда попадать не должно — поступает в стоки в прежних объёмах. И не вымывается.

"В силу этого во многом возникают дополнительные засоры в сетях. То есть тока воды, на который эти сети были рассчитаны, чтобы протаскивать все взвеси, которые есть, просто-напросто недостаточно", — объяснил Самбурский.

Он назвал то, с чем канализации сложнее всего справиться: предметы гигиены (прокладки, тампоны и подгузники), а из пищевых отходов — жир, масло и кофейная гуща.

Потрудитесь донести это до мусоропровода. Либо используйте диспоузер.

"Диспоузер — это устройство, которое устанавливается под раковину на кухне, оно перемалывает и утилизирует картофельные очистки и прочие отходы, которые могут поступать через кухонные водоотводящие системы", — растолковал эксперт.

Он признал сложность борьбы с несознательными пользователями канализации, выбрасывающими в неё всё что ни попадя. От этого страдают жильцы первых этажей, к которым выливается содержимое труб. Помогли бы обратные клапаны, но ни их установкой, ни последующим обслуживанием заниматься некому.