Где дешевле всего снять квартиру в Москве: этот район найден

"Домклик" составил рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики сервиса "Домклик" проанализировал предложения по сдаче в аренду жилья в Москве и нашли самые дорогие и самые дешёвые районы.

Фото: shutterstock

Дешевле всего снять квартиру ожидаемо оказалось на краю географии — в Троицком округе.

Щаповское поселение — 24,3 тысячи рублей; Троицк — 26,7 тысячи рублей; Новофёдоровское поселение — 28,7 тысячи рублей.

(Медианные цены, в месяц)

В Новомосковском округе гораздо больше предложений и шире разброс цен.

Щербинка — 25,6 тысячи рублей; Воскресенское поселение — 32,9 тысячи рублей; Десёновское поселение — 35 тысяч рублей.

Внутри МКАД аренда дешевле всего вплотную к ней: в Выхино, Бирюлёво, Лосиноостровском районе. Дороже — вполне закономерно в центре, в пределах Третьего транспортного кольца.

Пресненский район — 101,5 тысячи рублей; Хамовники — 87,5 тысячи рублей; Арбат и Замоскворечье — по 80,6 тысячи рублей; Якиманка — 77,1 тысячи рублей; Тверской район — 75,7 тысячи рублей.

Исключение — Крылатское: там аренда квартиры обойдётся в среднем в 81,7 тысячи рублей.

"За прошедшие шесть месяцев объём предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается", — прокомментировал директор "Домклика" Алексей Лейпи.

Ранее в "Яндекс Аренде" обвинили в этом массово возвращающихся релокантов.