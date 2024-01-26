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Где дешевле всего снять квартиру в Москве: этот район найден

"Домклик" составил рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир

1:47
Недвижимость

Аналитики сервиса "Домклик" проанализировал предложения по сдаче в аренду жилья в Москве и нашли самые дорогие и самые дешёвые районы.

"Домклик" составил рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир
Фото: shutterstock

Дешевле всего снять квартиру ожидаемо оказалось на краю географии — в Троицком округе.

  1. Щаповское поселение — 24,3 тысячи рублей;
  2. Троицк — 26,7 тысячи рублей;
  3. Новофёдоровское поселение — 28,7 тысячи рублей.

(Медианные цены, в месяц)

В Новомосковском округе гораздо больше предложений и шире разброс цен.

  1. Щербинка — 25,6 тысячи рублей;
  2. Воскресенское поселение — 32,9 тысячи рублей;
  3. Десёновское поселение — 35 тысяч рублей.

Внутри МКАД аренда дешевле всего вплотную к ней: в Выхино, Бирюлёво, Лосиноостровском районе. Дороже — вполне закономерно в центре, в пределах Третьего транспортного кольца.

  1. Пресненский район — 101,5 тысячи рублей;
  2. Хамовники — 87,5 тысячи рублей;
  3. Арбат и Замоскворечье — по 80,6 тысячи рублей;
  4. Якиманка — 77,1 тысячи рублей;
  5. Тверской район — 75,7 тысячи рублей.

Исключение — Крылатское: там аренда квартиры обойдётся в среднем в 81,7 тысячи рублей.

"За прошедшие шесть месяцев объём предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается", — прокомментировал директор "Домклика" Алексей Лейпи.

Ранее в "Яндекс Аренде" обвинили в этом массово возвращающихся релокантов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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