Где дешевле всего снять квартиру в Москве: этот район найден

Аналитики сервиса "Домклик" проанализировал предложения по сдаче в аренду жилья в Москве и нашли самые дорогие и самые дешёвые районы.
Дешевле всего снять квартиру ожидаемо оказалось на краю географии — в Троицком округе.
(Медианные цены, в месяц)
В Новомосковском округе гораздо больше предложений и шире разброс цен.
Внутри МКАД аренда дешевле всего вплотную к ней: в Выхино, Бирюлёво, Лосиноостровском районе. Дороже — вполне закономерно в центре, в пределах Третьего транспортного кольца.
Исключение — Крылатское: там аренда квартиры обойдётся в среднем в 81,7 тысячи рублей.
"За прошедшие шесть месяцев объём предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается", — прокомментировал директор "Домклика" Алексей Лейпи.
Ранее в "Яндекс Аренде" обвинили в этом массово возвращающихся релокантов.
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