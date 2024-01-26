При распространении льготного кредитования темпы строительства в России снизятся

Аналитик Brobank.ru Юрий Исаев рассказал о влиянии льготной ипотеки на строительство жилья в стране.
Он считает, что при распространении льготного кредитования в России снизятся темпы на строительство жилья. В частности, уверен эксперт, речь идёт о недвижимости на вторичном рынке.
"Распространение льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости приведёт снижению темпов строительства", — обращает внимание специалист. Его слова приводит информагентство "РИАМО".
При этом Исаев подчеркнул, что на фоне этого может сократиться покупка стройматериалов. Причём, в том числе, это коснётся и тех материалов, которые производятся в РФ.
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