При распространении льготного кредитования темпы строительства в России снизятся

Аналитик пояснил, что льготная ипотека на "вторичку" снизит темпы строительства жилья

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитик Brobank.ru Юрий Исаев рассказал о влиянии льготной ипотеки на строительство жилья в стране.

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Он считает, что при распространении льготного кредитования в России снизятся темпы на строительство жилья. В частности, уверен эксперт, речь идёт о недвижимости на вторичном рынке.

"Распространение льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости приведёт снижению темпов строительства", — обращает внимание специалист. Его слова приводит информагентство "РИАМО".

При этом Исаев подчеркнул, что на фоне этого может сократиться покупка стройматериалов. Причём, в том числе, это коснётся и тех материалов, которые производятся в РФ.