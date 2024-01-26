Покупать нельзя ждать. Как взять квартиру в ипотеку и заработать на этом, рассказал риелтор Апрелев

Риелтор Апрелев посоветовал положить деньги на депозит вместо покупки жилья сейчас

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопрос покупки недвижимости в условиях, когда ключевая ставка в общей сложности за полгода выросла с 7,5 до 16 процентов, зависит в первую очередь от целей и задач потенциального покупателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В беседе с Pravda.Ru вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, стоит ли сейчас брать ипотеку и как на этом заработать.

Если, например, вы хотите улучшить жилищные условия, то вы что-то другое продаете ненужное и покупаете что-то нужное, на время того, пока вы продаете ненужное, купив что-то нужное, вы можете взять ипотеку даже по высокой ставке, и потом ее закрыть досрочно. Важно только при этом взять такой кредит, который без штрафов закрывается досрочно в случае продажи вашей недвижимости. То есть для обменных операций, по сути, ничего страшного, даже высокая ставка по ипотеке, на мой взгляд, не очень страшна, — сказал риелтор.

Собеседник Pravda. Ru также отметил, что высокая ставка будет существовать не вечно, через какое-то время кредит можно рефинансировать.

Такую возможность нужно тоже использовать. По крайней мере, сейчас большой объем предположений и выбор. Понятное дело, что сейчас уже продавцы недвижимости идут на торг и готовы к снижению обозначенной в рекламе цены. Поэтому рынок достаточно лояльный. И в этом его основной плюс, что можно торговаться, можно снижать цену, — добавил он.

При этом, как добавить Апрелев, покупать недвижимость в качестве инвестиции невыгодно поскольку цены будут снижаться.

Это не очень интересно и неконкурентоспособно по отношению к ставкам по депозитам в банках. Понятно, что в ближайшие год-два цена так не вырастит на недвижимость с такой доходностью, которую сегодня обеспечивает ставка по депозиту, по крайней мере, полугодовая, трехмесячная, девятимесячная, — уверяет вице-президент Российской гильдии риелторов.

В этой связи он посоветовал накопления, которые, например, можно было использовать как первоначальный взнос, разместить на депозите, а потом вернуться к вопросу приобретения.

Другое дело, что застройщики сейчас существенно завысили цены на продаваемую недвижимость. Существует некая парадоксальная ситуация, когда в одном и том же районе на одинаковые многоэтажные многоквартирные дома и квартиры в этих домах, уже построенный дом и еще дом на нулевом цикле, то есть еще строится фундамент, цены на строящийся дом, который будет сдан через 3 года, выше на 10-15% по отношению к дому, который уже построен, эксплуатируется, и в котором можно купить квартиру. На самом деле, это парадокс, — заключил эксперт.

Ранее Апрелев в беседе с Pravda.Ru заявил, что стоимость вторичного жилья в России может снизиться до конца года.