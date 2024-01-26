Как бюджетно купить однокомнатную квартиру

Названы советы по бюджетной покупке однокомнатной квартиры

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты поделились советами по бюджетной покупке однокомнатной квартиры.

Фото: wpten

Как указывают аналитики, можно присмотреть что-то в не слишком хорошем районе или даже в городе с низким уровнем цен. В то же время, можно отыскать квартиру в том месте, где хочется, но небольшой площади.

Так, для молодой семьи или одинокого человека это может быть однокомнатная квартира. При этом внимание стоит обратить на вторичный вектор. В нём изначально цены ниже, чем на новостройки, так что можно поторговаться или купить то, что продаётся в срочном порядке.

Отмечается, что покупатели могут проводить самостоятельный подбор жилья в очень удобной форме при помощи специализированных сайтов. Причём, работать с такими интернет-площадками могут даже неопытные пользователи сети. На таких ресурсах обычно предусмотрена интуитивно понятная навигация, вся информация структурирована и оснащена вспомогательными инструментами вроде фильтров и сортировщиков.

Выбирая однокомнатную квартиру, продолжают эксперты, следует обращать внимание на квадратуру помещений — как жилых, так и прочих. Покупателям также рекомендуется обращать внимание на уровень внутреннего обустройства.