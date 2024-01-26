Прогноз: рост средней ставки на рынке новостроек обвалит спрос на ипотеку на на 37-42%

Спрогнозировано падение спроса на ипотечные кредиты в сегменте новостроек Москвы

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты компании Core. XP прогнозируют падение спроса на ипотечные кредиты по итогам 2024 года. По мнению директора отдела исследований Core. XP Василия Григорьева, падение может составить вплоть до 42%.

Фото: business-vector.info

Он подчеркнул, что в прошлом году спрос недвижимости на столичном рынке продемонстрировал рекорд. Так, число зарегистрированных договоров долевого участия возросло на 36,3% год к году, до 166,4 тысяч.

"С учётом доли ипотеки на первичном рынке недвижимости в Москве, которая в 2023 году была на уровне 59%, спрос на новостройки в столице может сократиться на 22-25%. В случае продолжения ужесточения условий по льготной ипотеке, например, повышения ипотечной ставки для Москвы, снижение может быть более драматичным", — пояснил свою точку зрения Григорьев.

Отмечается, что чаще всего россияне отдавали предпочтение квартирам на первичном рынке недвижимости, где действует льготная ипотечная программа. Вдобавок, с августа наблюдался повышенный интерес к новостройкам на фоне подъёма ключевой ставки.