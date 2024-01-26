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Прогноз: рост средней ставки на рынке новостроек обвалит спрос на ипотеку на на 37-42%

Спрогнозировано падение спроса на ипотечные кредиты в сегменте новостроек Москвы

1:15
Недвижимость

Специалисты компании Core. XP прогнозируют падение спроса на ипотечные кредиты по итогам 2024 года. По мнению директора отдела исследований Core. XP Василия Григорьева, падение может составить вплоть до 42%.

Спрогнозировано падение спроса на ипотечные кредиты в сегменте новостроек Москвы
Фото: business-vector.info

Он подчеркнул, что в прошлом году спрос недвижимости на столичном рынке продемонстрировал рекорд. Так, число зарегистрированных договоров долевого участия возросло на 36,3% год к году, до 166,4 тысяч.

"С учётом доли ипотеки на первичном рынке недвижимости в Москве, которая в 2023 году была на уровне 59%, спрос на новостройки в столице может сократиться на 22-25%. В случае продолжения ужесточения условий по льготной ипотеке, например, повышения ипотечной ставки для Москвы, снижение может быть более драматичным", — пояснил свою точку зрения Григорьев.

Отмечается, что чаще всего россияне отдавали предпочтение квартирам на первичном рынке недвижимости, где действует льготная ипотечная программа. Вдобавок, с августа наблюдался повышенный интерес к новостройкам на фоне подъёма ключевой ставки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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