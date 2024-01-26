Путин заявил, что низкая ставка по семейной ипотеке сохраняется, несмотря на решение Центробанка

Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ

Президент РФ Владимир Путин заявил о сохранении текущей низкой ставки по семейной ипотеке, несмотря на решения Центробанка. Сейчас она составляет 6%.

Фото: Якутия 24

"Семейная ипотека работает и для молодых людей — у нас 6% ипотека для молодых семей, несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка", — подчеркнул глава государства в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета, которая состоялась в Калининграде

Как поясняет Путин, таким образом, государство должно будет давать больше денег в связи с ростом ставки коммерческих банков. Помимо этого, подчеркнул он, ожидается, что финансирование программы будет увеличено в два раза.

Как ранее обращал внимание президент РФ, программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить (она действует до 1 июля 2024 года). В рамках неё максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — до 6 миллионов рублей.

Напомним, что в настоящее время ключевая ставка российского регулятора составляет 16%.