Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой

Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты назвали восемь самых эффективных способов для прогрева дачи зимой. Отмечается, что, перед тем, как начинать обогревать частный дом, следует понимать, что именно влияет на теплопотери в холода. В частности, речь может идти о щелях и пустотах в ограждении здания, либо о влажности воздуха.

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При этом протопить зимой можно далеко не любую постройку. Так, из лёгких блоков (пенобетонных, арболитовых) будет совсем непросто, так как тепловая инерция блочных стен достаточно велика. Намного проще всегда протопить бревенчатый (брусовой) дом полностью, однако потребуется на это менее суток.

При этом для периодического проживания обычно гораздо лучше бывают приспособлены красные дома, ведь стены таких зданий, по сути, состоят из лёгкой теплоизоляции, которая совсем не аккумулирует холод (то есть тепло своего рода оказывается "запертым" внутри помещений).

Итак, чтобы быстро прогреть дом в холодный сезон, в первую очередь, потребуется буржуйка. В этом случае в качестве топлива выступят дрова, а сама печь сможет быстро обогреть помещение.

Неудобство маленькой печи лишь в том, что подбрасывать дрона в неё приходится чуть не каждые полчаса. Так что подходит буржуйка скорее как экспресс-метод.

Не лишней при прогреве дачного дома будет и тепловая пушка. Это мощный агрегат, который также подойдёт для экстренного обогрева дома. Пушка быстро поднимет температуру до нужной. Но используют её точечно и недолго, потому что она сильно шумит и пересушивает воздух.

Намного более простым вариантом станет тепловентилятор. Он не шумит, да, к тому же, более компактный. Прибор представляет собой обычный вентилятор, работающий не на охлаждение, а, напротив, на разгон тёплого воздуха. Но в данном случае необходимо не забывать о правилах безопасности: ни в коем случае нельзя ставить тепловой вентилятор близко к горючим веществам и мягкой мебели.

Также с собой на дачу можно привезти масляный радиатор. И хотя прибор этот довольно тяжёлый, он быстрый.

Радиатор работает от электричества. Минус его не только в массивности, но и в том, что он нагревает воздух только вокруг себя. Чтобы улучшить циркуляцию и повысить эффективность, некоторые производители предлагают приборы со встроенными вентиляторами (однако и они будут шуметь).

Ещё один вид обогревателя — инфракрасный обогреватель. Этот прибор способен нагревать воздух и расположенные в радиусе действия инфракрасных лучей предметы. И хотя сразу отопить при помощи него весь дом не получится, зато возможно обеспечить быстрый локальный прогрев.

Если вы планируете приезжать за город в холодное время года, то о своём комфорте и тепле следует позаботиться заранее. В этом поможет конвектор — он безопасный, может поддерживать заданную температуру воздуха, однако монтировать его желательно под окном.

Если у вас в дачном доме есть дровяная печь или настоящий камин, затопите их. Но, хотя нагреваются они и долго, также долго они сохраняют потом тепло. Такой вариант станет отличным, если вы приехали с ночёвкой.