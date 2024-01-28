Чем оттереть клей-момент с рук

Названа инструкция, как оттереть с рук клей-момент

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Во время работы с суперклеем его клеящие вещества нередко намертво пристают к коже рук, и это не только вызывает дискомфорт, но и может быть опасно. Специалисты рассказали, как можно оттереть суперклей с рук.

Фото: dialedhobbies. com/rc-tires-wheels/1-8th-scale/1-8-buggy/1-8-buggy-tires/1-8-buggy-tires-non-glued/loctitie-professional-liquid-ca-tire-super-glue-medium-detail

Отмечается, в любом типе клея есть такое вещество, как цианакрилат — именно оно и связывает ткани. В первую очередь, эксперты рекомендуют воздействовать на клеящееся место на коже жиром, либо маслом. Это размягчит корку, так что снять её с пальцем станет легче

Ещё один вариант — воздействовать на клеящее место спиртом. Для этого на пять-восемь минут оставьте на поражённом участке "компресс", после чего аккуратно удалите присохший клей с кожи.

Помочь снять клей также поможет моющее средство. Сделайте из любого мыла, порошка или любого чистящего средства горячую ванночку и оставьте в ней руки на 10-15 минут. Этого будет достаточно, чтобы клеевая плёнка размягчилась и расслоилась.

Эффективными также станут и различные химические средства — например, химические препараты (но не забывайте, что они также вредны для кожи), антиклей или растворитель.