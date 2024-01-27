Как избежать ошибок при ремонте квартиры и не начать его заново

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Названы вещи, которые нельзя забывать при ремонте

Недвижимость » Ремонт

Во время ремонта нам приходится думать о множестве вещей, начиная от заказа необходимых материалов и заканчивая расчётом общей сметы. Поэтому в ходе работ так важно не забыть о самых важных вещах. О них рассказали специалисты.

Названы вещи, которые нельзя забывать при ремонте
Фото: openverse by Studio Sarah Lou is licensed under CC BY 2.0

Начали обсуждение эксперты с прихожей. В этой комнате важно не забыть о проходном переключателе — чтобы свет возможно было включать и выключать сразу из двух точек.

Не лишней будет и подсветка для зеркала. И хотя с одной стороны может показаться, что подключить бра можно и после ремонта, однако есть вероятность, что тогда розеток рядом не окажется, либо шнур у бра будет очень короткий.

В целом, не забывайте, что дополнительные розетки лишними не будут никогда. Например, дополнительные розетки у дивана позволят подключить не только торшер, но и одновременно поставить на зарядку телефон.

Понадобятся дополнительные розетки и на кухне — комнате, где располагается больше всего мелкой бытовой техники. Например, многие при ремонте забывают подвести к вентканалу вытяжку.

Также специалисты рекомендуют подумать о решении технической шторы в гостиной. Её можно разместить на карнизе с электроприводом, чтобы полотно было удобно опускать и поднимать полотно, не вставая с дивана.

Что касается спальни — там всегда должно найтись место для одежды. Тогда она не будет храниться на прикроватной тумбочке. Если вам не хватает площади, можно прикрутить рядом с кроватью пару крючков.

Как бы ни было смешно, продолжают эксперты, в туалете при ремонте довольно часто забывают установить раковину для мытья рук. А ведь это — обязательное требование гигиены. Даже если у вас мало места в комнате, можно установить компактный рукомойник.

В той же ванной комнате вам всегда понадобится место для сбора белья. Ведь если постоянно складывать одежду в барабан стиральной машинки, она будет портиться. Для сортировки белья лучше использовать специальную корзину — с отсеками для цветного, чёрного и белого. А чтобы она не стояла посередине ванной, определите место для неё заранее.

Если вы не планируете использовать сушильный шкаф, заранее продумайте, где ваша одежда будет сохнуть после стирки. Иначе проблему придётся решать при помощи старых добрых бельевых верёвок.

Причём, обращают внимание специалисты, когда речь идёт о месте для сушилки для одежды, подразумевается такое её расположение, при котором бельё будет сушиться, а вы не будете спотыкаться об него.

И завершая тему белья, очевидно, необходимо и место для гладильной доски. Потому что доставать её и убирать назад каждый раз будет довольно проблематично. Поэтому лучше всего, если доска будет стоять в углу комнаты, собирая все те вещи, которые вам лень было повесить в шкаф.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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