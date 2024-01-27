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Какой потолок лучше сделать в ванной

Названы варианты потолков для ванной

3:17
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Специалисты дали советы, какой лучше всего потолок выбрать для ванной.

Названы варианты потолков для ванной
Фото: Unsplash by Backbone Visuals

Отмечается, что, выбирая потолок, лучше всего отдавать предпочтение тем материалам, которые не боятся резких колебаний температур, повышенной влажности воздуха, а также попадания воды.

С одной стороны, самым бюджетным вариантом будет окрашивание. Ведь краска способна продержаться около 10 лет. Тем не менее, возможна покраска будет только в случае идеально ровного основания потолка, иначе придётся потратиться на шпатлёвку и грунтовку.

Также всегда можно рассмотреть вариант наложения гипсокартона. Причём, он отлично подойдёт как раз в том случае, если вы имеете дело с неровной поверхностью.

Помимо этого, с гипсокартоном можно создать интересный дизайн, скрыть неэстетичные коммуникации или сделать встроенные светильники. Однако для гипсокартона нужен сложный монтаж, потому что придётся создавать каркас.

Очень влагоустойчивыми изделиями являются пластиковые панели. Их можно легко и быстро установить самостоятельно, но при неумелом монтаже могут образоваться видимые стыки.

Помимо прочего, можно сделать в ванной подвесные потолки: например, прикреплённые на каркас рейки, вагонка, пластиковые модули, оргстекло и другие варианты. Но выбирайте материал внимательно: он должен быть влагостойким.

Стильно в ванной будут смотреться и натяжные потолки. Они долговечные, простые в установке, не боятся влаги и температурных колебаний. Однако минусы таких потолков в том, что они не очень прочные, и их легко пробить или продырявить. К тому же, такие потолки не станут бюджетным вариантом.

Интересное и современное решение для ванной — речной потолок. Такая конструкция устанавливается на каркасе, и его сборка будет под силу даже новичку. Такой потолок будет выглядеть очень эстетично, только подойдёт он не для каждого стиля помещения.

Из минусов — между швами со временем накопится грязь, так что речной потолок требует регулярного ухода.

Хозяевам с ограниченным бюджетом идеально подойдут пенополистироловые плиты. Они влагостойкие и, к тому же, позволяют скрыть любые дефекты потолка. Монтаж таких плит прост и недорог. Единственный их минус в том, что в них нет никакого дизайнерского решения, внешне они выглядят скучно.

Даже самую маленькую ванную комнату визуально расширит зеркальный потолок. Он влагостойкий и может выдерживать перепады любых температур. Однако придётся сильно потратиться на покупку и монтаж такого потолка. А ещё зеркало требует ежедневного ухода из-за разводов, капель воды и прочего.

Декоративная штукатурка на потолке ванной — это экологичное, прочное и долговечное. С его помощью можно сделать очень оригинальный дизайн в помещении. Однако будьте готовы к тому, что такой потолок отнимет высоту ванной комнаты.

Самый экологически чистый и красивый вариант — это деревянный потолок. Для отделки лучше всего выбирать деревянную вагонку, пропитанную защитными свойствами. При этом оптимальным вариантом для ванной комнаты станет тиковое дерево. Но учтите — за деревом нужен будет особый уход.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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