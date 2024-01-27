Радиаторы: как не залить соседей кипятком при замене батарей

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Стало известно, нужно ли менять чугунные радиаторы на современные

2:05
Недвижимость » Ремонт

Причины замены батарей могут быть разными: будь то перепланировка квартиры, когда нужно перенести радиатор на другую стену, будь то аварийная протечка. Специалисты дали советы, как менять старые батареи на новые и когда это точно необходимо делать.

Стало известно, нужно ли менять чугунные радиаторы на современные
Фото: CC BY-NC-ND 2.0 / chanzi / austin staying warm

Отмечается, что, если вы подключены к центральному отоплению, для начала стоит проверить, все ли батареи и трубы в квартире не греют. Если температура всех частей отопления одинакова, но не выше 30-40 градусов, послушайте движение воды по трубам. Если вы услышите звук, значит, вода движется, и, вероятно, дело в том, что котельная или бойлер не справляются со своей задачей. Тогда следует звонить специалистам.

Если же в трубах не слышна вода, возможно, дело в воздушной пробке, которая может помешать даже тогда, когда котельная "даёт кипяток". Причина также может крыться в системе труб в вашей квартиры. Более серьёзными проблемами станут засорение или повреждение труб и вентилей.

Если в вашей квартире стоят старые чугунные батареи, которые делались много лет назад по другим стандартам, то знайте, что точно пришло время менять их. Вдобавок, радиаторы будет необходимо менять, даже если вы въезжаете в новую квартиру. Ведь маленькие пластинчатые или трубчатые радиаторы, которые устанавливают в новостройках, сильно проигрывают по параметрам теплоотдачи радиаторам других систем.

По мнению экспертов, летом батареи менять не стоит. С одной стороны, кажется, почему нет, ведь в это время не придётся отключать стояки отопления и сливать воду. Однако это не совсем так, потому что летом вода в стояках есть, и оставляют её там для того, чтобы трубы не "зарастали" ржавчиной.

Поэтому, эксперты рекомендуют, что, как только вы решитесь менять батареи, лучше заранее предупредить об этом службы, чтобы специалисты слили воду.

Что касается отопительного сезона — в это время стояки всегда заполнены теплоносителем, и, чтобы поменять батареи, необходимо договориться с ДЭЗом или ЖЭКом об отключении стояков.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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