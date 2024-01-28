Яркие цвета и мало освещения: эти 8 ошибок испортят любой ремонт

Конечно, хорошо пережить ремонт, однако куда лучше жить счастливо в той обстановке, которая у вас после него получилась. Специалисты рассказали про восемь ошибок, которые способны испортить любой ремонт.
Яркие основные цвета
Никто не хочет иметь белые стены, "как в больнице", однако и слишком яркие цвета не сделают ваш ремонт лучше. Даже если в самом начале вы будете в восторге, впоследствии цветовое безумие может надоесть, поэтому лучше всего, советуют эксперты, брать за основу нейтральные цвета — особенно для маленькой площади.
Натяжные потолки
Натяжные потолки — недорогие, легко и быстро монтируются и, не требуя особого ухода, довольно быстро моются. Но есть у такого дизайнерского решения и минусы, и самый главный из них — что они съедают высоту комнаты. Кроме того, материал натяжных потолков обычно не слишком прочный, а значит, его легко повредить. В этом случае потолок придётся менять.
Поэтому проще остановиться на классике, особенно если у вас небольшой бюджет для ремонта.
Недостаточное освещение
Чаще всего эта проблема вытекает из предыдущей. Когда вы устанавливаете натяжные потолки со встроенными лампами, либо неверно выбрали потолочный светильник под площадь комнаты, в помещении может создаться ощущение тусклого света. В этом случае лучше всего заменить люстру, либо установить дополнительное освещение: бра, торшеры или настольные лампы.
Наглухо "зашитые" трубы
Открытые трубы выглядят неэстетично, и владельцы зачастую стараются замаскировать их за экранами и возведением внутренних стенок. Но, поступая так, не все задумываются о том, чтобы обеспечить доступ к коммуникациям.
Так что, если вы решились закрывать трубы, позаботьтесь, чтобы у вас оставался доступ к трубам и счётчикам. В противном случае, обращают внимание специалисты, вы не сможете даже прочистить сифон и заменить прокладку, не говоря уже об установке или замене фильтров и труб.
Ниши и пьедесталы для мебели и техники
Эксперты предупреждают заранее, что любые идеи сделать нишу — будь то для кровати или шкафа, либо встроить холодильник в один ряд с кухонным гарнитуром — наперёд обречены на провал. Ведь мебель и техника могут устареть или выйти из строя, а перестановку сделать вы уже не сможете, так что придётся делать новый ремонт.
Неудобное расположение розеток
Мотки кабелей от удлинителей и бытовых приборов — нередкая картина в квартире. И довольно часто такая проблема возникает, потому что ещё при ремонте розетки были расположены в неверных местах.
Так что, прежде чем начать обустраивать места розеток, подумайте, где у вас будет располагаться мебель, и сколько бытовых приборов в каждой комнате вы будете использовать по максимуму.
Чёрный пол
Хотя чёрный пол является неоднозначным дизайнерским решением, к нему лучше не прибегать вообще. Во-первых, это сильно ограничивает выбор цвета ковра, а, во-вторых, на таком полу заметны даже мелкие дефекты.
Лучше всего, рекомендуют специалисты, остановиться на нейтральном цвете напольного покрытия, а любые акценты можно создать при помощи мебели или ковриков.
Неправильное напольное покрытие в "мокрых" зонах
В местах, где всегда будет много воды, лучше отказаться от неординарных решений: кухня с паркетной доской, санузел с гладкой зеркальной плиткой или линолеум в коридоре. Будь то уроненная посуда или пролитая вода, любое подобное покрытие вмиг вздуется или треснет, а скользкий пол в санузле, да и вообще в квартире может стать реальной возможностью получить серьёзные травмы.
Лучше всего для подобных "мокрых" зон выбирать износостойкие покрытия с нескользящей поверхностью. Если же вы всё же решите остановиться на паркетной доске, берите брашированную, ведь на такой не так сильно будут заметны дефекты.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.