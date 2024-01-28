Яркие цвета и мало освещения: эти 8 ошибок испортят любой ремонт

ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт

3:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Конечно, хорошо пережить ремонт, однако куда лучше жить счастливо в той обстановке, которая у вас после него получилась. Специалисты рассказали про восемь ошибок, которые способны испортить любой ремонт.

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Яркие основные цвета

Никто не хочет иметь белые стены, "как в больнице", однако и слишком яркие цвета не сделают ваш ремонт лучше. Даже если в самом начале вы будете в восторге, впоследствии цветовое безумие может надоесть, поэтому лучше всего, советуют эксперты, брать за основу нейтральные цвета — особенно для маленькой площади.

Натяжные потолки

Натяжные потолки — недорогие, легко и быстро монтируются и, не требуя особого ухода, довольно быстро моются. Но есть у такого дизайнерского решения и минусы, и самый главный из них — что они съедают высоту комнаты. Кроме того, материал натяжных потолков обычно не слишком прочный, а значит, его легко повредить. В этом случае потолок придётся менять.

Поэтому проще остановиться на классике, особенно если у вас небольшой бюджет для ремонта.

Недостаточное освещение

Чаще всего эта проблема вытекает из предыдущей. Когда вы устанавливаете натяжные потолки со встроенными лампами, либо неверно выбрали потолочный светильник под площадь комнаты, в помещении может создаться ощущение тусклого света. В этом случае лучше всего заменить люстру, либо установить дополнительное освещение: бра, торшеры или настольные лампы.

Наглухо "зашитые" трубы

Открытые трубы выглядят неэстетично, и владельцы зачастую стараются замаскировать их за экранами и возведением внутренних стенок. Но, поступая так, не все задумываются о том, чтобы обеспечить доступ к коммуникациям.

Так что, если вы решились закрывать трубы, позаботьтесь, чтобы у вас оставался доступ к трубам и счётчикам. В противном случае, обращают внимание специалисты, вы не сможете даже прочистить сифон и заменить прокладку, не говоря уже об установке или замене фильтров и труб.

Ниши и пьедесталы для мебели и техники

Эксперты предупреждают заранее, что любые идеи сделать нишу — будь то для кровати или шкафа, либо встроить холодильник в один ряд с кухонным гарнитуром — наперёд обречены на провал. Ведь мебель и техника могут устареть или выйти из строя, а перестановку сделать вы уже не сможете, так что придётся делать новый ремонт.

Неудобное расположение розеток

Мотки кабелей от удлинителей и бытовых приборов — нередкая картина в квартире. И довольно часто такая проблема возникает, потому что ещё при ремонте розетки были расположены в неверных местах.

Так что, прежде чем начать обустраивать места розеток, подумайте, где у вас будет располагаться мебель, и сколько бытовых приборов в каждой комнате вы будете использовать по максимуму.

Чёрный пол

Хотя чёрный пол является неоднозначным дизайнерским решением, к нему лучше не прибегать вообще. Во-первых, это сильно ограничивает выбор цвета ковра, а, во-вторых, на таком полу заметны даже мелкие дефекты.

Лучше всего, рекомендуют специалисты, остановиться на нейтральном цвете напольного покрытия, а любые акценты можно создать при помощи мебели или ковриков.

Неправильное напольное покрытие в "мокрых" зонах

В местах, где всегда будет много воды, лучше отказаться от неординарных решений: кухня с паркетной доской, санузел с гладкой зеркальной плиткой или линолеум в коридоре. Будь то уроненная посуда или пролитая вода, любое подобное покрытие вмиг вздуется или треснет, а скользкий пол в санузле, да и вообще в квартире может стать реальной возможностью получить серьёзные травмы.

Лучше всего для подобных "мокрых" зон выбирать износостойкие покрытия с нескользящей поверхностью. Если же вы всё же решите остановиться на паркетной доске, берите брашированную, ведь на такой не так сильно будут заметны дефекты.