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Стеклянные или полиэстеровые: как выбрать шторы в ванную комнату

Названы советы для выбора лучших штор для ванной

1:56
Недвижимость » Ремонт

Шторки в ванной комнате призваны оберегать пол и другие предметы от капель воды. Но в то же время, они служат и в качестве декора. Эксперты рассказали, как выбрать лучшие шторы для ванной.

Названы советы для выбора лучших штор для ванной
Фото: goodfon. com

Отмечается, что самыми популярными выступают шторы из поливинилхлорида, полиэстера, смесового текстиля, а также стеклянный вариант. Рассказываем про каждый из типов подробнее.

Поливинилхлорид

Шторы из этого материала представляют собой бесцветную пластмассу, а её мокрые "фалды" при случайном задевании могут неприятно прилипать к телу. К тому же, подобный материал довольно быстро обрывается, а на его поверхности могут образовываться кальциевые разводы. Поэтому, если вы решите выбрать шторы именно из такого материала, то выбирайте изделие максимальной плотности.

Полиэстер

Это высокопрочный материал, который отлично сдерживает воду. При этом такие шторы доступны по цене, а потому считаются у покупателей самыми востребованными.

Смесовой текстиль

Изделия из этого материала выглядят как "натуральный" текстиль, несмотря на содержание полиэстера. Обычно этот материал сочетают с хлопком или льном, а стоимость такой продукции превышает стоимость обычных полиэстровых штор в два-шесть раз.

Стеклянные

Такие шторы будут долговечными и довольно гигиеничными, а ванную комнату наполнит ощущение невесомости. Тем не менее, есть и свои недостатки, ведь за стеклянными шторами нужен особый регулярный уход.

Кроме того, продолжают специалисты, перед тем, как вы отправитесь в магазин покупать шторы, учтите, какой вам нужен размер. Для замера посчитайте ширину от стены до стены.

Помимо этого, следует выбрать и тип крепления: крепление для колец или встроенное крепление. Всё зависит от типа вашей ванной и вашего собственного желания от внешнего вида шторки в ванной.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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