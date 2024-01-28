Россиянам дали советы, как сэкономить на покупке жилья

Кричевский: при покупке жилья можно сбить цену до 20%

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский рассказал, как можно сэкономить на покупку жилья. По его словам, значительно снизить цену могут как покупатели "вторички", так и покупатели "первички". Причём, на рынке готового жилья скидка может составить до 20%

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Торг — это банальный, но простой способ сэкономить при покупке квартиры. Цена объявления — это совсем не итоговая цена сделки, она, как правило, оказывается на 10 процентов ниже, а сейчас и на все 15 процентов", — пояснил специалист.

По его словам, скидка может достигнуть 20%, если продажа объекта — срочная, а его ликвидность может вызывать вопросы.

При этом торг, очевидно, должен быть подкреплен аргументами. Для этого, советует финэксперт, вначале проанализируйте рынок, конкурентов, рассчитайте затраты.

Не очень заметными являются лишь цены на новостройки. Обычно они составляют около трёх-пяти процентов, либо подарок в виде парковочного места или кладовой, заключил Кричевский.