Россиянам дали советы, как сэкономить на покупке жилья

Автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский рассказал, как можно сэкономить на покупку жилья. По его словам, значительно снизить цену могут как покупатели "вторички", так и покупатели "первички". Причём, на рынке готового жилья скидка может составить до 20%
"Торг — это банальный, но простой способ сэкономить при покупке квартиры. Цена объявления — это совсем не итоговая цена сделки, она, как правило, оказывается на 10 процентов ниже, а сейчас и на все 15 процентов", — пояснил специалист.
По его словам, скидка может достигнуть 20%, если продажа объекта — срочная, а его ликвидность может вызывать вопросы.
При этом торг, очевидно, должен быть подкреплен аргументами. Для этого, советует финэксперт, вначале проанализируйте рынок, конкурентов, рассчитайте затраты.
Не очень заметными являются лишь цены на новостройки. Обычно они составляют около трёх-пяти процентов, либо подарок в виде парковочного места или кладовой, заключил Кричевский.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.