Зашивать в короб, прикрывать мебелью или оставить как есть: как спрятать трубы

Названы способы, куда можно спрятать трубы

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Труба, которая находится на видном месте, испортит настроение многим новосёлам. Ведь всегда хочется, чтобы в доме всё было идеально красиво. В связи с этим специалисты поделились советами, куда можно спрятать трубы в доме.

Фото: Unsplash by Yezhang Wang

Если трубы являются общедомовым имуществом, к ним всё равно должен быть доступ — будь то трубы отопления или газовые. Так что любые коммуникации, в теории, можно спрятать под коробом из ГКЛ, но скрыть наглухо не получится.

При этом главной опасностью замурованных труб остаётся течь, которую они могут дать в любой момент. Таким образом, перед тем, как зашивать трубу в короб, либо скрывать её за мебелью, обратитесь к специалисту. Это необходимо для того, чтобы он проверил общее состояние труб, а также все резьбовые соединения.

После этого продумайте такую конструкцию короба/мебели, которая могла бы легко сниматься и разбираться. На данном этапе важно обеспечить к трубе быстрый и полный доступ — например, шкаф с необходимого размера прорезями.