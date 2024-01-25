Зашивать в короб, прикрывать мебелью или оставить как есть: как спрятать трубы

Труба, которая находится на видном месте, испортит настроение многим новосёлам. Ведь всегда хочется, чтобы в доме всё было идеально красиво. В связи с этим специалисты поделились советами, куда можно спрятать трубы в доме.
Если трубы являются общедомовым имуществом, к ним всё равно должен быть доступ — будь то трубы отопления или газовые. Так что любые коммуникации, в теории, можно спрятать под коробом из ГКЛ, но скрыть наглухо не получится.
При этом главной опасностью замурованных труб остаётся течь, которую они могут дать в любой момент. Таким образом, перед тем, как зашивать трубу в короб, либо скрывать её за мебелью, обратитесь к специалисту. Это необходимо для того, чтобы он проверил общее состояние труб, а также все резьбовые соединения.
После этого продумайте такую конструкцию короба/мебели, которая могла бы легко сниматься и разбираться. На данном этапе важно обеспечить к трубе быстрый и полный доступ — например, шкаф с необходимого размера прорезями.
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