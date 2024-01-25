Рынку жилья в России предрекли крах

Риелтор Бондарев: рынок жилья в России может рухнуть из-за новых правил ипотеки

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики предрекли крах рынка жилья в России. По мнению эксперта рынка недвижимости Санкт-Петербурга Алексея Бондарева, это случится в том случае, если банки продолжат перекладывать комиссии на застройщиков-партнёров.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

"Мы ждём адресную льготную ипотеку для слоев населения, которые нуждаются в субсидировании. Если этого не произойдёт — девелоперы заложат в цену удорожание и продолжат давать сотрудничать с банками уже на новых условиях", — обратил внимание он, добавив, что в таком случае пострадает цена.

Он подчеркнул, что уже в настоящее время зафиксирован спад в 30%, что связывают с растерянностью покупателей. По мнению Бондарева, аналитики ожидают компромиссных решений по вопросам цен на жильё, но пока что рынку новостроек работать не с чем.