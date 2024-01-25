Как показать квартиру, чтобы её сразу купили

Риелтор Тукин дал советы по успешному показу квартиры

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт рынка недвижимости Николай Тукин поделился советами, как провести показ квартиры и как себя вести на нём так, чтобы её сразу купили.

Фото: ГК Профит

По его словам, если вы продавец квартиры, и именно вам предстоит показывать её покупателю, то важно помнить, какова ваша задача. То есть, следует дать покупателю уже представить себя жильцом данной квартиры, а также минимизировать возможные возникающие проблемы.

Таким образом, создать позитивное впечатление о квартире у покупателя следует уже в первые 10 секунд. При этом, чем дольше покупатель находится в вашей квартире — тем выше вероятность что он её купит, это работает в 90% случаев.

Во-первых, обращает внимание специалист, если у вас хороший вид из окна квартиры, то показывать её следует только в светлое время суток. Но если под окнами мусорка и паркинг — показы лучше назначать на вечернее время. Если окна выходят на шумную улицу, лучше всего для показа будет выбрать время, когда шум минимален.

Во-вторых, продолжает эксперт, обращайте внимание, сколько людей приезжает на показ: чем их меньше, тем лучше. В противном случае всем будет некомфортно, а покупатели будут стесняться, спешить, и это, по итогу, не даст вам никаких преимуществ. То же самое касается и домашних питомцев — во время показа их лучше всего выводить на прогулку или куда-то в другое место.

Также не забудьте обратить внимание на чистоту и запах в квартире. Специфический запах присутствует в каждой квартире, однако перед показом его необходимо постараться минимизировать. Но есть и запахи, которые могут, напротив, создать положительный эффект о квартире: запах свежезаваренного кофе, свежая выпечка на столе, недавно очищенный апельсин.

Помимо всего этого, продолжает специалист по недвижимости, в квартире не должно присутствовать видимых недостатков. В особенности это касается всяких мелочей, которые устраняются несложно: неработающие лампочки, протекающие краны, выпадающие розетки и выключатели.

Тукин также рекомендует всем продавцам иметь в наличии бахилы для покупателей и риэлтеров, если те вдруг придут без них. Ведь, хотя в квартире и принято разуваться, в этот момент может возникнуть ряд неприятных казусов.

"Если вам кажется, что всё это очень сложно, не расстраивайтесь, открою вам секрет — вам не нужно быть идеальным на показе, чтобы выгодно продать свою квартиру, вам нужно всего лишь быть более подготовленным, чем другие продавцы похожих квартир в городе, а это не так сложно, с учётом того — что вы как минимум уже все знаете, что делать в теории", — заключил Тукин.