Вы удивитесь: неожиданный способ сэкономить на отоплении в квартире

Эксперт посоветовал греться кондиционером — дешевле обойдётся

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционер, включённый на обогрев, тратит меньше энергии, чем отопительный прибор, при том же результате, заявил эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов "Ленте.ру".

Фото: Getty Images by Burak Karademir

Разница, по его утверждению, достигает 3-5 раз. Уточнить можно в руководстве по эксплуатации прибора — там она обозначена как коэффициент производительности в режиме нагрева, или COP.

Таким образом, если у вас есть кондиционер, лучше отапливать помещение им, а не электрообогревателем. А если нет — самое время приобрести, пока цены ниже.

При выборе модели имейте в виду, что инверторные лучше переносят суровые российские условия — их можно эксплуатировать при морозах до -30°. Для защиты от снега и наледи внешнему блоку не помешает козырёк.

В любом случае перед включением кондиционера на обогрев его надо просушить от скопившегося во внутреннем блоке конденсата, для чего сначала запустите его на некоторое время в режиме охлаждения.

Британцы экономят на отоплении куда радикальнее — спальню не обогревают вовсе.