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Ипотечный кредит стал максимальный за последние 15 лет

Средний размер ипотечного кредита достиг максимума за 15 лет

1:41
Недвижимость

Средний размер ипотечного кредита стал максимальным за 15 лет. Отмечается, что за год показатель данный показатель вырос на 8%.

Средний размер ипотечного кредита достиг максимума за 15 лет
Фото: business-vector.info

Так, по итогам декабря ушедшего года средний размер ипотечного кредита в России составил 4,4 млн рублей. Как пишет "РБК-Недвижимость", ссылаясь на данные БКИ "Скоринг Бюро", на увеличение среднего размера жилищного кредита повлиял рост цен на жильё и изменения правил льготных программ.

Помимо этого, в качестве ещё одной причины эксперты называют перераспределение в 2023 году объёмов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше.

Известно, что в январе 2023 года средний размер кредита стал ниже до 3,7 млн рублей. Но уже к середине лета он стал расти, преодолев отметку в 4 млн рублей и став выше до 4,4 млн рублей к концу года.

По словам аналитиков, наибольшие кредиты на покупку жилья в 2023 году оформляли жители столичных и северных регионов. Так, самый большой размер ипотечного кредита по итогам декабря прошлого года был замечен в Москве. Он составил 7,7 млн рублей. На втором месте оказалась Московская область (6,2 млн рублей), а на третьем — Санкт-Петербург (5,9 млн рублей).

Пятёрку замыкают Якутия и Чукотский автономный округ (5,1 млн рублей) и Ленинградская область (5 млн рублей).

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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