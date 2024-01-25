Московские квартиры становятся всё дороже: что заставляет снимать их за огромные деньги

Специалисты назвали причину подорожания маленьких столичных квартир

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелторы рассказали, почему крошечные квартиры в Москве всё больше дорожают. Отмечается, что по состоянию на настоящий день средняя стоимость квадратного метра в них составляет 16,5% от общей стоимости. Несмотря на это, такое жильё по-прежнему остаётся востребованным на рынке недвижимости.

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Главная причина этого в том, подчёркивают специалисты, что многим не хватает средств на покупку более просторного жилья. Ведь, увидев возросший спрос на квартиры, собственники просто подняли цены за аренду квартир-крошек. Причём, иногда цены поднимались даже на 50%.

Сегодня в Москве под аренду доступно минимум 243 квартиры-студии. Их площадь составляет до 35 квадратных метров. Стоимость на такие маленькие квартиры зависит от района, удалённости от метра, состояния ремонта и наличия мебели. Так, в окрестностях МКАД студия, площадь которой составляет 23 квадратных метра, стоит 45 тысяч рублей в месяц. Но даже такие маленькие квартиры предлагают новый ремонт и мебель от известных брендов, хотя в них и недостаточно пространства, чтобы принимать гостей.

Чем ближе к центру, тем дороже становится стоимость квартир. За студию площадью в 20 квадратных метров в 24-этажном доме, которая располагается в нескольких минутах ходьбы от метро "Варшавская", придётся отдавать порядка 60 тысяч рублей в месяц.

Варианты в центре города будут стоить от 75 до 200 тысяч рублей.