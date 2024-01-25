Как самостоятельно утеплить окна зимой

Специалист дал советы, как самостоятельно утеплить окна зимой

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Эксперт по ремонту окон Александр Шепурев рассказал, как самостоятельно утеплить окна зимой. Как объясняет специалист, у типовых окон есть два режима: летний и зимний. Они располагаются на запорных цапфах.

Фото: Unsplash by Chloe Ridgway

"Запорные цапфы находятся чаще всего на створке и идут по всему периметру окна, как снизу, так и сверху. Вставляем шестигранник в эксцентрик и поворачиваем на четверть оборота против часовой стрелки", — обратил внимание Шепурев.

При этом он подчеркнул, что при утеплении окон не следует забывать и о замене уплотнительной резинки. Ведь с течением времени она приходит в негодность, и на ней может скапливаться грязь, которая была за окном.

Также специалист советует в это же время обновлять и монтажный шов. Именно его нарушение обыкновенно ведёт к поступлению в квартиру холодного воздуха.